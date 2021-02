Çatıdaki hazine

Artnet’te yer alan habere göre Whitcomb’un bulduğu kâğıtlarda James Ellery Hale’in isminin geçmesi üzerine The Geneva Historical Society, Hale’in 1892’den 1920’ye kadar kasabada yaşayan bir fotoğrafçı olduğunu belirtti. Whitcomb, odada bulduklarını New York’taki One Source Müzayede Evi’ne teslim etti. Müzayede evi yetkilileri, fotoğrafların toplam değerinin 100 bin dolar olduğunu açıkladı.