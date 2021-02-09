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09.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çatıdaki hazine

Amerika’da avukat olan David J. Whitcomb, New York’ta yeni satın aldığı 3 katlı bir binanın çatı katında ABD’de kadınlara oy hakkı tanınması için verilen mücadelenin ilk öncülerinden Susan B. Anthony’nin nadir bir portresini ve daha pek çok fotoğraf buldu.

Çatıdaki hazine

Artnet’te yer alan habere göre Whitcomb’un bulduğu kâğıtlarda James Ellery Hale’in isminin geçmesi üzerine The Geneva Historical Society, Hale’in 1892’den 1920’ye kadar kasabada yaşayan bir fotoğrafçı olduğunu belirtti. Whitcomb, odada bulduklarını New York’taki One Source Müzayede Evi’ne teslim etti. Müzayede evi yetkilileri, fotoğrafların toplam değerinin 100 bin dolar olduğunu açıkladı.

 

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