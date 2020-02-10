“Cats”, sekiz dalda ‘Ahududu’ adayı

Bu yıl adaylıklarda öne çıkan yapımlar “Cats”, “A Madea Family Funeral” ve “Rambo: Last Blood” oldu. Her üç film de ‘En Kötü Film’ dâhil sekiz dalda adaylık kazandı. Ödüllerin bu yıl eklenen ‘İnsan Canını ve Kamu Malını Hiçe Sayma’ dalında 11 dalda Oscar adayı “Joker” de aday oldu. Genelde Akademi Ödülleri’nden bir gün önce sahiplerini bulan Ahududu Ödülleri’nin kazananlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.