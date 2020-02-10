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10.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

“Cats”, sekiz dalda ‘Ahududu’ adayı

Yılın en kötülerine verilen 40. Ahududu Ödülleri’nin adayları önceki gün açıklandı.

“Cats”, sekiz dalda ‘Ahududu’ adayı

Bu yıl adaylıklarda öne çıkan yapımlar “Cats”, “A Madea Family Funeral” ve “Rambo: Last Blood” oldu. Her üç film de ‘En Kötü Film’ dâhil sekiz dalda adaylık kazandı. Ödüllerin bu yıl eklenen ‘İnsan Canını ve Kamu Malını Hiçe Sayma’ dalında 11 dalda Oscar adayı “Joker” de aday oldu. Genelde Akademi Ödülleri’nden bir gün önce sahiplerini bulan Ahududu Ödülleri’nin kazananlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. 

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı soruya cevap veremeyince...Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada bir yarışmacının, "Bugünden sonra gelecek ilk gün, anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna doğru cevap verememesi sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.
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