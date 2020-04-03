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03.04.2020 - 12:32 |

Cem Adrian'dan ev konseri

Birlikte Güzel’in “Ev’de” konseptiyle başlattığı canlı müzik buluşmalarının bu akşamki konuğu Cem Adrian olacak.

Cem Adrian'dan ev konseri

Birlikte Güzel’in geliştirdiği ve  Instagram hesabı üzerinden yayınladığı “Ev’de” konseptli canlı müzik buluşmaları geçtiğimiz Mart ayında başladı. Farklı evlerde, birlikte müzik dinleyebilmek için başlatılan “Ev’de” konser serisinin 03 Nisan Cuma akşamı konuğu, Türk müziğinin özgün müzisyeni Cem Adrian olacak.

Bu akşam saat 22.00’da Birlikte Güzel Instagram hesabı üzerinden sevenleriyle buluşacak Cem Adrian, müzikseverlerin #birlikteguzel hashtagi ile sıralayacağı favori şarkılarını da seslendirecek.

Konserler ile ilgili detaylı bilgi için @birlikteguzel Instagram hesabı takip edilebilir.

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