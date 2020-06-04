Cennette Bir Gün dergi kapağı oldu

Uzun yıllar boyunca Türkiye’yi il il dolaşarak, çeşitli tarihi mekânlarda sergiler açan ve çocuklar için resim atölyeleri yapan Ahmet Güneştekin, “Hepimizin sağlığı ve geleceği için iyi ve sağlıklı bir yaşam mücadelesi veren ve Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaşan Yeşilay, çalışmalarıyla beni her zaman etkilemiştir. Ben de iyi ve sağlıklı bir yaşam için sanatın olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Yeşilay Dergisi vesilesiyle bu özel sivil toplum kuruluşu ile bir araya gelmekten gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

Bu yıl boyunca, her ay kapağını alanında ünlü bir isme emanet edecek olan Yeşilay Dergisi, Haziran sayısında sağlık, yaşam, spor, kültür ve sanat içeriklerine ek olarak koronavirüs salgınına ilişkin pek çok dikkat çekici bilgi de sunuyor. Derginin, Ahmet Güneştekin’in kapağını tasarladığı bin 37’nci sayısına tüm büyük market ve kitabevlerinden, yesilaymarket.com ve Turkcell Dergilik’ten de ulaşılabiliyor.