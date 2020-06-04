MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Cennette Bir Gün dergi kapağı oldu
ABONE OL
04.06.2020 - 11:38 |

Cennette Bir Gün dergi kapağı oldu

100’üncü yaşında dergi kapağını her ay ünlü bir isme emanet eden Yeşilay’ın Haziran kapağını, sanatçı Ahmet Güneştekin tasarladı. Kişisel bir sanat dili olan ünlü sanatçının “Hafıza Odası” başlıklı sergisi kapsamında sanatseverlerle buluşan ‘Cennette Bir Gün’ adlı eseri, Yeşilay Dergisi’nin Haziran ayı kapağı olarak tasarlandı. Renklerin altına sakladığı duygularla bugünü, geleceğe taşımayı hedefleyen Güneştekin’in çok beğenilen eseri, bin 37’nci sayıyı geride bırakan Yeşilay Dergisi’nin arşivine eklenmiş oldu.

Cennette Bir Gün dergi kapağı oldu

Uzun yıllar boyunca Türkiye’yi il il dolaşarak, çeşitli tarihi mekânlarda sergiler açan ve çocuklar için resim atölyeleri yapan Ahmet Güneştekin, “Hepimizin sağlığı ve geleceği için iyi ve sağlıklı bir yaşam mücadelesi veren ve Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaşan Yeşilay, çalışmalarıyla beni her zaman etkilemiştir. Ben de iyi ve sağlıklı bir yaşam için sanatın olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Yeşilay Dergisi vesilesiyle bu özel sivil toplum kuruluşu ile bir araya gelmekten gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

 

Bu yıl boyunca, her ay kapağını alanında ünlü bir isme emanet edecek olan Yeşilay Dergisi, Haziran sayısında sağlık, yaşam, spor, kültür ve sanat içeriklerine ek olarak koronavirüs salgınına ilişkin pek çok dikkat çekici bilgi de sunuyor. Derginin, Ahmet Güneştekin’in kapağını tasarladığı bin 37’nci sayısına tüm büyük market ve kitabevlerinden, yesilaymarket.com ve Turkcell Dergilik’ten de ulaşılabiliyor.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade kedisiyle spor yaptıOyuncu Nesrin Cavadzade geçen hafta paylaştığı fotoğraf ile yaz aylarını geçirmek için gittiği evinde temizlik işlerine giriştiğini söylemişti. Cavadzade, son paylaşımında sporunu aksatmadığını gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı kaç gün sürüyor?

Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı kaç gün sürüyor?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti! Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden açıklama geldi

Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti! Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden açıklama geldi

Sıradaki Haber