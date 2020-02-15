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15.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Cesar’da Polanski istifası

Fransa’nın saygın sinema ödülleri Cesar’lar bir süredir tartışma yaratıyor.

Cesar’da Polanski istifası

Adaylıklarda Roman Polanski imzalı ‘An Officer and Spy’ın öne çıkmasının ardından birçok sinemacı durumu protesto eden bir mektup kaleme aldı. Yüzlerce imza bulunan mektupta Cesar’larda değişim zamanın geldiği vurgulandı. Önceki gece bir açıklama yayınlayan Cesar yönetimi sinemacılara saygı duyduklarını ve istifa ettiklerini duyurdu. Yönetim, bu istifanın değişimin önünü açacağını da belirtti.

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