‘Cesur’ firavun infaz edilmiş

The Guardian’da yer alan habere göre Seqenenre’nin vücudu 1960’larda X-ray cihazı ile incelenmiş ve mumyalayıcılar tarafından ustaca gizlenmiş baş yaraları ortaya çıkarılmıştı. Uzmanlar bunun sonucunda firavunun bir savaşta ya da saray suikastında öldürüldüğünü iddia etmişti. Ancak arkeolog Zahi Hawas ve radyoloji profesörü Sahar Salim, CT taramaları ve 3D görüntüler ürettikten sonra firavunun savaş alanında esir alındıktan sonra bir infaz töreninde öldürüldüğü sonucuna vardıklarını açıkladı. Araştırmacılar, firavunun öldüğünde 40 yaşında olduğunu tespit etti.