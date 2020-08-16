MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Çevreci Gümüşlük Müzik Festivali
ABONE OL
16.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çevreci Gümüşlük Müzik Festivali

Bu yıl 17’nci kez düzenlenen ve yarın başlayacak olan Gümüşlük Müzik Festivali, dünyada az sayıda örneğine rastlanan bir yöntemle hayata geçiriliyor. Festivalde kullanılacak enerji sistemleri yenilenebilir kaynaklar üzerinden gerçekleştirilecek.

Çevreci Gümüşlük Müzik Festivali

Festival ruhunu Güney’e taşıyan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali yarın başlıyor. Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında ve Türkiye’nin ilk yeşil festivali iddiasıyla yola çıkan Gümüşlük Müzik Festivali 17 Eylül tarihine dek sürecek. Festivalin tüm enerjisi Hollandalı enerji firması VoltaEnergy’nin güneş panelleri vasıtasıyla sağlanacak. Festival, dünyada az sayıda örneğine rastlanan ve Türkiye’de ilk defa bir festivalde hayata geçirilecek, yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerji ile gerçekleştiriliyor.

17 yıldır dünyaca bilinen klasik müzik ve caz sanatçılarını Bodrum’da ağırlayan Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında genç müzisyenlere eğitim fırsatları sunan festival, bu sene kapsamını ilk defa genişleterek Başka Sinema direktörü Azize Tan’ın küratörlüğünde müzik, çocuk ve çevre temalarına odaklanan film seçkisini programına dahil ediyor.

‘Müzisyenler’ sergisi

Pandemi süresince Bodrum’da üretimlerine odaklanan sanatçılar için hazırladığı Müzisyenler ve Kadın” temalı sergi programıyla dikkat çeken festivalde Civan Canova’nın “Gümüşlük” resim sergisi, Heredot Üçüncü Yaş Akademisi ortaklığıyla gerçekleşen Jak Kohen anısına “Müzisyenler” fotoğraf sergisi ve Yiğit Uygur’un fotoğraf sergisi yer alacak.

Festival kapsamında gerçekleşecek konser, film gösterimleri ve sergilere paralel olarak çevresel sorunlara ve sosyo-kültürel yerel değerlere dikkat çeken paralel etkinlikler yapılacak.

Festivalin ilk gününde Hollandalı ekip Rosanne Philippens ve Michael Lifits, saat 21’de Antik Taş Ocağı’nda müzikseverlerin karşısına çıkacak. Festivalin ayrıntılı programına http://www.gumuslukfestival.org/konserler-2 adresinen ulaşılabilir.

İletişim Başkanı Altun'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepkiİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir." ifadesini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gez... Çek... Yaz...

Gez... Çek... Yaz...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

Onlar aslında üçüz

Onlar aslında üçüz

Sıradaki Haber