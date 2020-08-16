Çevreci Gümüşlük Müzik Festivali

Festival ruhunu Güney’e taşıyan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali yarın başlıyor. Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında ve Türkiye’nin ilk yeşil festivali iddiasıyla yola çıkan Gümüşlük Müzik Festivali 17 Eylül tarihine dek sürecek. Festivalin tüm enerjisi Hollandalı enerji firması VoltaEnergy’nin güneş panelleri vasıtasıyla sağlanacak. Festival, dünyada az sayıda örneğine rastlanan ve Türkiye’de ilk defa bir festivalde hayata geçirilecek, yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerji ile gerçekleştiriliyor.



17 yıldır dünyaca bilinen klasik müzik ve caz sanatçılarını Bodrum’da ağırlayan Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında genç müzisyenlere eğitim fırsatları sunan festival, bu sene kapsamını ilk defa genişleterek Başka Sinema direktörü Azize Tan’ın küratörlüğünde müzik, çocuk ve çevre temalarına odaklanan film seçkisini programına dahil ediyor.



‘Müzisyenler’ sergisi

Pandemi süresince Bodrum’da üretimlerine odaklanan sanatçılar için hazırladığı Müzisyenler ve Kadın” temalı sergi programıyla dikkat çeken festivalde Civan Canova’nın “Gümüşlük” resim sergisi, Heredot Üçüncü Yaş Akademisi ortaklığıyla gerçekleşen Jak Kohen anısına “Müzisyenler” fotoğraf sergisi ve Yiğit Uygur’un fotoğraf sergisi yer alacak.

Festival kapsamında gerçekleşecek konser, film gösterimleri ve sergilere paralel olarak çevresel sorunlara ve sosyo-kültürel yerel değerlere dikkat çeken paralel etkinlikler yapılacak.



Festivalin ilk gününde Hollandalı ekip Rosanne Philippens ve Michael Lifits, saat 21’de Antik Taş Ocağı’nda müzikseverlerin karşısına çıkacak. Festivalin ayrıntılı programına http://www.gumuslukfestival.org/konserler-2 adresinen ulaşılabilir.



