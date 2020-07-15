15.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Çevrimiçi yaz sanat okulu devam ediyor
İstanbul Modern’in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’ndaki çalışmalar, müzenin “Sanatçı ve Zamanı” sanal turundan gösterimle ya da müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı gösterimle dün başladı.
Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor. Çocuklar ardından, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor.