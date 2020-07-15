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15.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çevrimiçi yaz sanat okulu devam ediyor

İstanbul Modern’in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’ndaki çalışmalar, müzenin “Sanatçı ve Zamanı” sanal turundan gösterimle ya da müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı gösterimle dün başladı.

Çevrimiçi yaz sanat okulu devam ediyor

Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor. Çocuklar ardından, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. 

ABD'de yine polis şiddetiSiyah Amerikalı George Floyd'un polisin ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybettiği ABD'de, bu kez de Pensilvanya eyaletinde polisin bir kişinin başı ve ensesine diziyle baskı yaptığı ortaya çıktı.
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