Ceylan Ertem'den Sezen Aksu sürprizi

@KendineHasOnline Instagram hesabı üzerinden dinleyicileriyle buluşan Ceylan Ertem, aynı zamanda güzel bir müjdeyi de sevenleri ile paylaştı. Sevilen şarkıcı, Sezen Aksu’nun kendisine bir parça verdiğini, ve şarkının adının da “Datlım Kıymatlım” olduğunu belirtti. Ertem konserinde “Sezen Aksu ile geçenlerde bir buluşma gerçekleştirdik. Size ulaştıracağı harika şarkıları dinletti. Sezen Aksu hayranlarına da haber olsun. Bana da bir tane şarkı verdi. Belki yakında onu da sizinle paylaşırım. Bana verdiği şarkının adı Datlım Kıymatlım. Umarım paylaştığımda siz de seversiniz ve yazın bu salgını atlatmış olursak hep beraber söyleriz.” dedi.

#KendineHas’ın düzenlediği #EvdeKalFest, 1 Nisan Çarşamba günü, yerli alternatif sahnenin önde gelen ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut ile devam edecek.