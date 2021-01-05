‘Charlie’nin meleği’ ve ‘Bond’ yıldızına veda

Asıl ismi Victoria Leigh Blum olan oyuncu kariyerine model olarak başladı ve ardından Tanya Roberts ismini aldı. Çeşitli reklam filmlerinde rol alan Roberts, 1975’te “Forced Entry” adlı yapımla sinemaya adım attı. Birçok filmde rol alan Tanya Roberts, James Bond serisinden 1985 tarihli “A View to a Kill” ile büyük bir çıkış yakaladı. Roberts, 1980’de “Charlie’nin Melekleri” dizisinde Julie Rogers karakterine hayat vermek için shelley Hack’in yerini aldı. Oyuncu aynı zamanda dizinin “Hayal Adası” ve “Aşk Botu” bölümlerinde de rol aldı.