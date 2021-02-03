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03.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Churchill tablosunu satışa çıkardı

Angelina Jolie, dün eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı ve kendi koleksiyonunda bulunan tek tablosunu satışa sunduğunu açıkladı.

Churchill tablosunu satışa çıkardı

Artnet’te yer alan habere göre “Tower of the Koutoubia Mosque” isimli tablo, İngiltere’deki Christie’s Müzayede Evi’nin 1 Mart tarihinde gerçekleşecek akşam satışında açık artırmaya çıkacak. Müzayede evi yetkililerine göre Churchill, 1943 yılında Kazablanka Konferansı  sonrasında bu tabloyu yapmış ve ABD eski başkanı Franklin D. Roosevelt’e hediye etmiş. Eski başkanın ölümünün ardından ise tablo, oğlu Elliot Roosevelt’e, 2011’de New Orleans’taki satıştan sonra da Angelina Jolie’ye geçti. Müzayede evi yetkilileri, tablonun 1.5 milyon ile 2.5 milyon sterlin arasında alıcı bulacağını tahmin ediyor.                                

 

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