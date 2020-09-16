Çin sineması İstanbul Modern’de

“Hikâye Çin’de Geçiyor” başlıklı program 17-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl ikincisi gerçekleşen seçkideki filmler, Çin toplumunun içinden geçtiği güncel sosyo-ekonomik dönüşümü farklı konu ve karakterler yoluyla işlerken, bir yandan dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten Çin sinemasının yeni türlerdeki açılımlarını da yansıtıyor.



Programda yer alan filmlerden Cannes’da Altın Palmiye’ye aday olan “Güney İstasyonunda Randevu” hem rakip çeteler hem de polisten kaçan bir gangsterin hikâyesini kara film kodlarıyla anlatıyor. Zu Feng’in polis dramı “Changsha Yazı” ise emekliye ayrılmak üzere olan bir polis dedektifine odaklanıyor. Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan “Tehlikeli Oyun” Çin sinemasının efsane oyuncularından Gong Li’yi 1940’lı yıllarda geçen bir casus hikâyesinde başrole koyuyor.



