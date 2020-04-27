‘Çin’de sayılar bir anlam ifade etmiyor’

CNN‘e konuşan Britanya’da yaşayan Ai Weiwei, koronavirüs günlerinde eve kapalı geçen hayatını anlatırken “Bağlantısı kopmuş, çalışmayan ve geleceğinden şüpheli hissediyorsun” ifadelerini kullandı. Koronavirüs’ün sıfır noktası olan ülkesi Çin’in salgını ele alış biçimine karşı daha önce de eleştirel olan Weiwei, Çin’in salgın başlangıcında dışarıya verdiği bilgiler konusunda seçici davranmasının koronavirüsün pandemiye dönüşmesinde rol oynadığını söyledi.

Öte yandan Weiwei, Çin’in süreçteki motivasyonunu anlamanın aynı derecede önemli olduğunu söyleyerek “Çin için her şey siyasi amaçla kullanılır. Onlar için bir sayı hiçbir anlam ifade etmez. Pek çok durumda Çin’de ölenlerin ya da vakaların isimlerini duymazsınız. Tamamıyla kaybolurlar çünkü devlet öyle olmasını ister” dedi.