Çinli uzmandan Kovid 19 için rehber kitapçık

Bütün insanlığı tehdit eden Covid19 hastalığına yol açan koronavirüs hakkında tüm merak edilen soruları kolay bir dille anlatan Çinli uzman Prof. Dr. Wenhong Zhang’un kitapçığı “Covid-19’un Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Öneriler” ismini taşıyor. Küresel salgına rehber özelliğindeki kitapçıkta, hastalığın yayılmaması için alınacak önlemlerde sıralanıyor. Şanghay Kovid-19 Tedavi Uzman Grubu Lideri Prof. Dr. Wenhong Zhang’un deneyim ve bilgilerini içeren kitapçıkta “Maskelerin kullanım süresi ne kadardır?”, “Evcil hayvanlar aracılığıyla virüs bulaşır mı?”, “Covid-19 testi pozitif çıkan kişi evde nasıl izole edilmeli?”, “Salgın sürecinde çalışırken nelere dikkat edilmeli?”, “Marketlerden satın alınan ürünlerin dezenfekte edilmesi gerekiyor mu?” gibi birçok sorunun yanıtı bulunuyor. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile hazırlanan kılavuz kitapçıkta, evler, dış mekânlar, işyerleri gibi ortamlarda Covid-19’un önlenmesi ve kontrolü için, ayrıca olası senaryolara dayalı stratejiler, sık sorulan sorular ve halk arasında doğru bilinen yanlışları düzeltmek amaçlanıyor.