Çizgi roman koleksiyonları açık artırmada

Art Daily’de yer alan habere göre 72 kollu ciltten oluşan Altın ve Gümüş Çağı çizgi romanının yer aldığı projede; “Kaptan Amerika”, “Batman”, “Wonder Woman” ve “X-Men”in de dahil olduğu çizgi romanların düzinelerce birinci sayısı bulunuyor. Koleksiyon arasında yer alan 1939 yılına ait “Superman”in ilk baskısı 65 bin dolar, 1940’ta yayımlanmış “Batma #1” ise 28 bin dolar teklif aldı.



Açık artırma, 10 - 13 Eylül tarihleri arasında Heritage Müzayede Evi’nin internet sitesi üzerinden gerçekleşecek.



