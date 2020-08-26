26.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Çizgi roman koleksiyonları açık artırmada
1930’lardan 1960’lara kadar yayımlanan temel çizgi romanların kopyalarını içeren The Q-Collection Comic Book Preservation Project, önümüzdeki ay Amerika’daki Heritage Müzayede Evi tarafından online olarak açık artırmaya sunuluyor.
Art Daily’de yer alan habere göre 72 kollu ciltten oluşan Altın ve Gümüş Çağı çizgi romanının yer aldığı projede; “Kaptan Amerika”, “Batman”, “Wonder Woman” ve “X-Men”in de dahil olduğu çizgi romanların düzinelerce birinci sayısı bulunuyor. Koleksiyon arasında yer alan 1939 yılına ait “Superman”in ilk baskısı 65 bin dolar, 1940’ta yayımlanmış “Batma #1” ise 28 bin dolar teklif aldı.
Açık artırma, 10 - 13 Eylül tarihleri arasında Heritage Müzayede Evi’nin internet sitesi üzerinden gerçekleşecek.