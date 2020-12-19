19.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Claude koleksiyonu açık artırmada
Enstalasyon çalışmalarıyla tanınan Christo Jeanne-Claude sanatçılarının koleksiyonu önümüzdeki ay Paris’teki Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa sunulacak.
Müzayede evi yetkilileri, koleksiyon kapsamında Warhol’un 1964 yılına ait işi “Jackie”nin 975 bin dolara, Klein’ın “Blue Monochrome”unun 375 bin dolara ve Oldenburg’ün 1960’lı yıllarda yaptığı alçıdan yiyecek heykelinin ise 49 bin dolara alıcı bulacağını tahmin ediyor. Yetkililer, satışın toplu olarak 4 milyon dolar getireceğini tahmin ettiklerini belirtti.