Çocuk Kitapları Günü için çocuklara sürprizler

Çocuk kitaplarını bir ay boyunca ücretsiz olarak erişime açtığını duyuran Audioteka, çocukların aileleriyle birlikte evde sıkılmadan vakit geçirmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Dünyaca ünlü çocuk masallarını ve hikayelerini erişime açan Audioteka Türkiye Genel Müdürü Göktuğ Okan Oğuz, “Okulların kapalı olduğu bu dönemde biz de bir nebze hem çocuklarımızın yeni bir şeyler öğrenmesi için hem aileleriyle güzel vakit geçirmeleri için bir kampanya hayata geçirmek istedik ve bir ay boyunca tüm çocuk kitaplarını ücretsiz yayınlama kararı aldık. 30 Nisan’a kadar çocuklarımız ve aileleri çocuk kitaplarını, masalları ve hikayeleri ücretsiz bir şekilde dinleyebilecekler” dedi.

Bunun yanı sıra IPA, DSÖ ve UNICEF de evde kalan çocuklara ve gençlere destek olmak için bugün, Uluslararası Çocuk Kitapları Günü’nde “Dünyayı Oku” girişimini başlattı. Sevilen çocuk kitaplarının yazarları bir araya gelerek eve kapanmak zorunda kalan milyonlarca çocuğa ve gence kendi kitaplarından bölümler okuyor. “Dünyayı Oku” etkinlikleri hakkında bilgi almak isteyenler readtheworld.org adresi ziyaret edilebilir.



