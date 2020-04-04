Çocuklar, Hogwarts şimdi evinize geliyor

Rowling, Twitter’dan paylaştığı gönderide “Tecrit altındayken çocukları eğlendirmeyi ve ilgili tutmaya çalışan ebeveynler, öğretmenler ve bakıcılar biraz sihre ihtiyaç duyabilir” diyerek harrypotterathome.com’u hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyduğunu da ekledi.



İnternet sitesinde “Harry Potter” serisinin kitaplarını ilk kez okumak isteyen çocuklar için bir okuma kılavuzu ve okumanın faydalarına dair kısa bir metin yer alıyor. Bunun yanı sıra “Harry Potter” serisindeki bazı kelimeleri anlamak için bir sözlük, bir karakter rehberi, kelime bulma oyunları, testler de yer alıyor.

Ayrıca “Harry Potter ve Ateş Kadehi”nde yer alan büyülü yaratık Niffler çizmeyi öğrenmek için bir kılavuz da Potterhead’lere ve yeni okurlara sunuluyor.



