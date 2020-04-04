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04.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çocuklar, Hogwarts şimdi evinize geliyor

J.K. Rowling koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan çocuklar için önceki gün sosyal medya hesabından yeni bir Harry Potter platformunun faaliyete geçtiğini duyurdu.

Çocuklar, Hogwarts şimdi evinize geliyor

Rowling, Twitter’dan paylaştığı gönderide “Tecrit altındayken çocukları eğlendirmeyi ve ilgili tutmaya çalışan ebeveynler, öğretmenler ve bakıcılar biraz sihre ihtiyaç duyabilir” diyerek harrypotterathome.com’u hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyduğunu da ekledi.

İnternet sitesinde “Harry Potter” serisinin kitaplarını ilk kez okumak isteyen çocuklar için bir okuma kılavuzu ve okumanın faydalarına dair kısa bir metin yer alıyor. Bunun yanı sıra “Harry Potter” serisindeki bazı kelimeleri anlamak için bir sözlük, bir karakter rehberi, kelime bulma oyunları, testler de yer alıyor.

Ayrıca “Harry Potter ve Ateş Kadehi”nde yer alan büyülü yaratık Niffler çizmeyi öğrenmek için bir kılavuz da Potterhead’lere ve yeni okurlara sunuluyor.

Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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