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29.03.2020 - 07:00 |

Çocuklar pencerelerden umut yansıtacak

İstanbul Modern, çocukları aileleriyle birlikte yapabilecekleri bir etkinliğe çağırıyor. İngiltere’de başlayan gökkuşağı çizip pencereye asma etkinliğini Türkiye’de İstanbul Modern başlatıyor.

Çocuklar pencerelerden umut yansıtacak

Müze, çocukları Sarkis’in “Gökkuşak” adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşağını çizip evlerinin penceresine yapıştırmaya davet ediyor. Çocuklar gökkuşağı resimleriyle doğanın bir mucizesini sokağa taşıyarak görenlere ümit veriyor.

İstanbul Modern, ailelerden gelen fotoğrafları müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Etkinlikle hepimizin evlere kapandığı bu günlerde sokağa yansıyacak gökkuşağı resimleri aracılığıyla umut aşılanması amaçlanıyor. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

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