Çocuklara online edebiyat festivali

Goethe Enstitüsü ve Konan Ajans işbirliğiyle hazırlanan LiteraTür Online Çocuk Edebiyatı Festivali, önümüzdeki hafta edebiyatseverlerle buluşuyor. 16 - 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festivale, yazarlar, çizerler, yayıncılar, çevirmenler, öğretmenler ve çocuklar katılabilecek. Festivalin açılış etkinliği “Çocuklarla Zor Konuları Konuşma Aracı Olarak Edebiyat” başlıklı konuşma, 16 Kasım Pazartesi günü 19.00’da Zoom üzerinden yapılacak ve Facebook’ta da canlı bir şekilde yayınlanacak. Ücretsiz gerçekleşecek festival, Literature’ün Facebook adresi üzerinden takip edilebilir.