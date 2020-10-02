02.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Çocukluk arkadaşının gözünden David Bowie
İngiliz müzisyen David Bowie’nin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğraflarından oluşan “Rock ‘n’ Roll With Me / MacCormack 1973-76” isimli sergi, önümüzdeki günlerde Brighton Museum and Art Gallery’de ziyaretçilerle buluşacak.
Somewhere Magazine’de yer alan habere göre sergide, Bowie’nin yaratcılığının zirvesi olarak kabul edilen 70’li yılların başında bir turnede çocukluk arkadaşı Geoff MacCormack tarafından çekilmiş 60 fotoğrafı yer alacak. Sergi, 17 Ekim 2020 - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında Brighton Museum of Art Gallery’de görülebilecek.