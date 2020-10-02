Çocukluk arkadaşının gözünden David Bowie

Somewhere Magazine’de yer alan habere göre sergide, Bowie’nin yaratcılığının zirvesi olarak kabul edilen 70’li yılların başında bir turnede çocukluk arkadaşı Geoff MacCormack tarafından çekilmiş 60 fotoğrafı yer alacak. Sergi, 17 Ekim 2020 - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında Brighton Museum of Art Gallery’de görülebilecek.



