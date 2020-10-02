MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Çocukluk arkadaşının gözünden David Bowie
ABONE OL
02.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çocukluk arkadaşının gözünden David Bowie

İngiliz müzisyen David Bowie’nin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğraflarından oluşan “Rock ‘n’ Roll With Me / MacCormack 1973-76” isimli sergi, önümüzdeki günlerde Brighton Museum and Art Gallery’de ziyaretçilerle buluşacak.

Çocukluk arkadaşının gözünden David Bowie

Somewhere Magazine’de yer alan habere göre sergide, Bowie’nin yaratcılığının zirvesi olarak kabul edilen 70’li yılların başında bir turnede çocukluk arkadaşı Geoff MacCormack tarafından çekilmiş 60 fotoğrafı yer alacak. Sergi, 17 Ekim 2020 - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında Brighton Museum of Art Gallery’de görülebilecek.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

Hapsedilmedi 1 kadına kıydı
Sıradaki Haber