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15.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Contemporary İstanbul hem dijital hem fiziksel

Akbank’ın ana sponsorluğunda 15 yıldır düzenlenen Contemporary Istanbul, bu yıl ilk defa hem fiziksel hem çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Contemporary İstanbul hem dijital hem fiziksel

Fuar, 14 - 15 Aralık 2020 tarihlerinde VIP ön izleme, 16-20 Aralık 2020 tarihleri arasında genel ziyarete açık olacak. Contemporaray Istanbul Danışma Üst Kurulu tarafından alınan kararla, Contemporary Istanbul, bu yıl İstanbul Kongre ve Sergi Sarayı fuar alanında yapılacak. Fuar alanına tüm ziyaretçiler gelecekleri gün ve saatleri bildirerek akreditasyonla girebilecekler.

En fazla 4 saat

Etkinlik alanına HES kodu ile girilebilecek ve ziyaret maksimum 4 saat olabilecek. Ayrıca katılımcılara ek güvence sağlamak için hassasiyetle yerleştirilmiş havalandırma sistemleri ve sıcaklık kontrollerinin yanı sıra zaman aşamalı giriş, stratejik yerleşim ve yönlendirilmiş akış gibi önlemler de uygulamaya konulacak.

Çevrimiçi fuar ise  ziyaretçilerin, galerilerin ve  sanatçıların gerçekten sürükleyici bir deneyim için birbirleriyle etkileşimde bulunduğu ve
hatta gerçek zamanlı olarak uzaktan satın alma çalışmaları yapabileceği bir yapı sunuyor.

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