Contemporary Istanbul’un 15. edisyonu biletleri satışta

Contemporaray Istanbul’un 15. edisyonu Akbank ana sponsorluğunda planlandığı tarihlerde hem fiziksel hem çevrimiçi olarak yapılacak olup; fuarın giriş fiyatları bu sene hafta arası ve hafta sonu, tam 120 TL, indirimli 80 TL olarak açıklandı.

Fuar İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak…

Contemporary Istanbul, bu yıl İstanbul Kongre Merkezi’nin 10 bin m2 fuar alanında yapılacak. Etkinlik alanına HES kodu ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra girilebilecek ve ziyaretçiler fuar alanında bilet aldıkları saat aralığında kalabilecekler. Zaman aşamalı giriş, stratejik yerleşim ve yönlü akış gibi önlemler de uygulamada olacak. Covid 19 önlemleri doğrultusunda havalandırma sistemi de yalnızca taze dış havanın kullanılacak şekilde düzenleniyor. Ayrıca üzerlerinde “CI Sağlık Denetimi Ekibi”, “CI Health Inspection Team” yazan özel eğitilmiş bir ekip alanda hazır bulunacak. Ekibin görevi alınmış olan önlem ve uygulamaları kontrol etmek ve izlemek.

Fuar ziyaret saatleri:

16-17-18 Aralık Çarşamba, Perşembe ve Cuma

11:00-15:00

15:00-20:00

19 Aralık, Cumartesi

11:00-15:00

15:00-18:00

20 Aralık, Pazar

11:00-15:00