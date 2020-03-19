Corona virüs günleri için öyküler

Kristen Roupenian’ın “Bunu Sen de İstiyorsun” kitabındaki “Kedi Sever”; H. G. Wells’in “Körler Ülkesi” ve “Diğer Karanlık Öyküler’den “Acemi Hayaletin Öyküsü”; Ray Bradbury’nin “Sonbahar Ülkesi”nden “Tırpan” gibi eserler bu projede okurla buluşacak eserlerin arasında yer almakta...

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