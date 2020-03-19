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19.03.2020 - 17:55 |

Corona virüs günleri için öyküler

Corona virüs salgını her alanı olduğu gibi kültür sanatı da olumsuz yönde etkiledi. Tüm etkinliklerin ertelendiği bu süreçte, ev konserleri, dinletiler ve okumalar kültür sanat ihtiyacını bir nebze kapatıyor. İthaki Yayınları her gün editörlerin seçeceği yerli ve yabancı iki öyküyü çevrimiçi olarak yayımlamaya başladı.

Corona virüs günleri için öyküler

Kristen Roupenian’ın “Bunu Sen de İstiyorsun” kitabındaki “Kedi Sever”; H. G. Wells’in “Körler Ülkesi” ve “Diğer Karanlık Öyküler’den “Acemi Hayaletin Öyküsü”; Ray Bradbury’nin “Sonbahar Ülkesi”nden “Tırpan” gibi eserler bu projede okurla buluşacak eserlerin arasında yer almakta...

​Her gün iki yeni öykünün yayımlanacağı paylaşımlar İthaki Yayınları'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Corona virüs günleri için öyküler

Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
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