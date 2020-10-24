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24.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

CRR’de 29 Ekim konseri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda CRR Konser Salonu, özel bir konser için Gedik Filarmoni Orkestrası’nı ağırlıyor.

CRR’de 29 Ekim konseri

Gedik Filarmoni Orkestrası konser programında iki Dünya Prömiyeri seslendirirken Ulvi Cemal Erkin’in Sinfonietta eserini de tekrar sanatseverlere yorumlayacak. Cumhuriyetin ilk dönem ve günümüz yaratılarının bir arada sunulduğu konseri Orkestra Şefi Orhun Orhon yönetirken, saat 18.00 ve 20.00 olmak üzere iki set halinde gerçekleşecek konserin solisti Anadolu Nefesli Beşlisi.

‘Aydınlığın çağrısı’

Konser programında Memphis Üniversitesi’nde Profesör olarak çalışmalarını sürdüren Mahir Cetiz’in “Aydınlığın Çağrısı” adlı eserinin Dünya Prömiyeri gerçekleştirilecek. Konserde, Berklee College of Music’de aldığı eğitim sonrası Los Angeles’ta çalışmalarını sürdüren Cem Oslu’nun Üflemeli Beşli, Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Vurmalı Çalgılar için yazdığı “Yolculuk“ adlı eserin de Dünya Prömiyeri gerçekleşecek.

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