CSO binası kapılarını 3 Aralık’ta açıyor

Ersoy, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 bütçelerinin ele alındığı TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda faaliyet ve projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni CSO binasının 2023 koltuk kapasiteli büyük salon ve 500 koltuk kapasiteli mavi salonla hizmet vereceğini belirten Bakan, “Sergi mekânı ve açık hava alanlarından oluşan müzik kampüsü, 3 Aralık 2020’de, ülkemizin ve dünyanın ünlü müzisyenlerinin katılımıyla hizmete açılıyor olacak” dedi. Atlas Sinema Müzesi ile ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, “Türkiye’nin gerçek anlamda ilk sinema müzesi olacak. Dünyayla yarışır kalitede bir müze hazırladık. Çok da değerli bir binanın restorasyonuyla sağlandı. İnşallah kasım sonuna kadar açılmış olacak” diye konuştu.