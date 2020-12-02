CSO, yeni binasına yarın kavuşuyor

23 yıl önce temeli atılan ve ancak senelerdir inşaatı tamamlanamayan CSO, yeni binasına kavuştu. 83 milyon euro’ya mal olan yeni müzik kampüsünün içinde 194 yıllık geçmişe sahip CSO’nun tarihi binası da bulunuyor. Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun önlemlerin alınacağı yarınki açılış programına sınırlı sayıda dinleyici HES koduyla kabul edilecek. Yeni CSO binası, dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel kardeşleri 3 ve 4 Aralık’ta Şef Cemii Can Deliorman yönetimindeki konserde ağırlayacak.