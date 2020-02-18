18.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
Çukurova Ödülü Tarık Ali’nin
Geleneksel Çukurova Ödülü’nün 2020’de İngiltere’nin önde gelen aydınlarından, hukukçu, gazeteci, tarih, biyografi, inceleme, oyun, roman yazarı, yayıncı, yapımcı, TV programcısı, Pakistan asıllı Tarik Ali’ye verilmesi kararlaştırıldı. Ödül 23 Mart’ta Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda düzenlenecek törenle Tarik Ali’ye takdim edilecek.
Çukurova Sanat Girişimi’nce Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk’le oluşturulan Seçici Kurul ödülün Ali’ye verilme gerekçesini özetle şöyle açıkladı: “Haksızlıklara sürekli karşı çıkması; anlamlı bir toplumcu düzen kurularak Batı’daki varsıllığın üçüncü dünya ülkeleriyle paylaşılmasını savunması; Nelson Mendela’nın özgürlüğü için çalışmaları; Ülkesi Pakistan’da yüksek makamları reddetmesi; Irkçılığa, ayrımcılığa, nefret suçuna ve şiddete karşı çıkıp Kadın sorunlarıyla yakından ilgilenmesi.”