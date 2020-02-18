MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Çukurova Ödülü Tarık Ali’nin
ABONE OL
18.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Çukurova Ödülü Tarık Ali’nin

Geleneksel Çukurova Ödülü’nün 2020’de İngiltere’nin önde gelen aydınlarından, hukukçu, gazeteci, tarih, biyografi, inceleme, oyun, roman yazarı, yayıncı, yapımcı, TV programcısı, Pakistan asıllı Tarik Ali’ye verilmesi kararlaştırıldı. Ödül 23 Mart’ta Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda düzenlenecek törenle Tarik Ali’ye takdim edilecek.

Çukurova Ödülü Tarık Ali’nin

Çukurova Sanat Girişimi’nce Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk’le oluşturulan Seçici Kurul ödülün Ali’ye verilme gerekçesini özetle şöyle açıkladı: “Haksızlıklara sürekli karşı çıkması; anlamlı bir toplumcu düzen kurularak Batı’daki varsıllığın üçüncü dünya ülkeleriyle paylaşılmasını savunması; Nelson Mendela’nın özgürlüğü için çalışmaları; Ülkesi Pakistan’da yüksek makamları reddetmesi; Irkçılığa, ayrımcılığa, nefret suçuna ve şiddete karşı çıkıp Kadın sorunlarıyla yakından ilgilenmesi.”

Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Af yasası ile ilgili son gelişmeler neler? Af yasası hangi suçları kapsıyor?

Af yasası ile ilgili son gelişmeler neler? Af yasası hangi suçları kapsıyor?

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Sıradaki Haber