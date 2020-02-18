Çukurova Ödülü Tarık Ali’nin

Çukurova Sanat Girişimi’nce Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk’le oluşturulan Seçici Kurul ödülün Ali’ye verilme gerekçesini özetle şöyle açıkladı: “Haksızlıklara sürekli karşı çıkması; anlamlı bir toplumcu düzen kurularak Batı’daki varsıllığın üçüncü dünya ülkeleriyle paylaşılmasını savunması; Nelson Mendela’nın özgürlüğü için çalışmaları; Ülkesi Pakistan’da yüksek makamları reddetmesi; Irkçılığa, ayrımcılığa, nefret suçuna ve şiddete karşı çıkıp Kadın sorunlarıyla yakından ilgilenmesi.”