Dalaysel hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın emektar sanatçılarından, emekli başkemancı Oktay Dalaysel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Oktay Dalaysel, 1958’de Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü’nden mezun olduktan sonra Almanya’da Freiburg Yüksek Müzik Okulunda öğrenim görmüştü.

2018’de Andante Dergisince düzenlenen 8. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görülen Dalaysel, CSO’daki 40 yıllık sanat hayatında ulusal ve uluslararası konserlerde Türkiye’ye temsil etmiş ve pek çok sanatçının yetişmesine katkı sunmuştu.