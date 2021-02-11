Dark İstanbul Yayınları'ndan 9 kitap birden çıktı

Yayınevi ve yapım şirketi olarak hizmet verecek olan Dark İstanbul, her ne kadar Anadolu’nun her yerinde bitmek bilmez efsaneler olsa da ‘adıyla müsemma’ dünyada en çok bilinen başkentlerden İstanbul’u baz alan tüm kitap, dergi, film ve müzik yapım projelerini okuyucular, izleyiciler ve dinleyiciler ile buluşturacak.

Dark İstanbul, yakın gelecekte dünya markası olmayı hedefliyor

Dark İstanbul’un yakın gelecekte bir dünya markası olmasını hedeflediklerini söyleyen Dark İstanbul Entertainment Grup Başkanı Sami Dündar, “Dark İstanbul, İstanbul’un yaşanmış ve yaşanacak olan efsanelerinden ilham alarak oluştu. İstanbul öylesine çok efsaneye kaynak oluşturuyor ki, bu da bizlerin neredeyse ömrümüz kadar üretebileceğimiz manasına geliyor. ‘Eli kalem tutanlar’ olarak kalemimizden geldiğince yazıp, çizeceğiz, üreteceğiz. Müzisyenlerimiz yazdıklarımızın çizdiklerimizin melodilerini, seslerini besteleyecekler. Yönetmenlerimiz hayal ettiğimiz dünyaları sinemaya aktaracaklar. Fantastik, Gizem, Polisiye, Psikolojik Gerilim, Korku, Mitoloji, Bilimkurgu alanlarında bir araya gelen; yazar, çizer, sinemacı ve müzisyenlerden oluşan oldukça büyük bir topluluk olan Dark İstanbul ekibi olarak; kitap, dergi, film ve müzik yapımlarıyla İstanbul’u bir de biz hayal edelim istiyoruz” dedi.

Dark İstanbul Yayınları imzalı 9 kitap okuyucular ile buluştu

Dark İstanbul’un ilk ürünlerinin kitaplar olduğunu söyleyen Sami Dündar “Kitaplarımızdaki öykülerin tamamı yazarlarımız tarafından sinema veya dizi olabilecek nitelikte yazıldı. Dark İstanbul Antoloji Birinci Kitap, Dark İstanbul Antoloji İkinci Kitap, Kutsal Cehalet, Dolunay Ayini, Işıkları Kapatma Anne, Sempatizan, Bize Bir Katil Lazım, Babamın Gölgesi, Her Şeyin Bittiği Yerden ilk dokuz kitabımızı okuyucularımız ile buluşturduk, yeni işlerimizi de okuyucularımız, dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.