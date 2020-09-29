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29.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Darwin’in kitabına 38 bin 400 sterlin

İngiltere’deki Mellors & Kirk Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunulan Charles Darwin’in “Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni ya da Hayat Kavgasında Avantajlı Irkların Korunumu Üzerine” isimli kitabının birinci baskılarından bir kopya 38 bin 400 sterline satıldı.

Darwin’in kitabına 38 bin 400 sterlin

Darwin’in 1859’da kaleme aldığı kitapla ilgili konuşan müzayede evinin müdürü Nigel Kirk, kitabın birinci baskıları üzerinde bir değişiklik yapılmadığı için önemli olduğunu ve kitabı ismini açıklamayan Amerikalı bir koleksiyonerin alındığını söyledi.

 

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