29.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Darwin’in kitabına 38 bin 400 sterlin
İngiltere’deki Mellors & Kirk Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunulan Charles Darwin’in “Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni ya da Hayat Kavgasında Avantajlı Irkların Korunumu Üzerine” isimli kitabının birinci baskılarından bir kopya 38 bin 400 sterline satıldı.
Darwin’in 1859’da kaleme aldığı kitapla ilgili konuşan müzayede evinin müdürü Nigel Kirk, kitabın birinci baskıları üzerinde bir değişiklik yapılmadığı için önemli olduğunu ve kitabı ismini açıklamayan Amerikalı bir koleksiyonerin alındığını söyledi.