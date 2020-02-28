28.02.2020 - 07:00 |
Daskyleion’un Onursal Başkanı Bakır’a veda
Balıkesir’in Bandırma İlçesi sınırlarında bulunan Daskyleion Antik Kenti’nde 1988-2009 yılları arası yürüttüğü arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları ile bilime ışık tutan Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tomris Bakır yaşamını yitirdi.
Prof. Dr. Bakır, Daskyleion’da 1988-2008 yıllarında gerçekleştirilen kazıların ekip başkanlığını yürüttükten sonra, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndan emekliye ayrılmış ve kazı ekibindeki görevini de Doç. Dr. Kaan İren’e bırakmıştı. Prof. Dr. Tomris Bakır, Daskyleion’da, 20 yıl süreyle kazı yapan ekibin başkanlığını yürütmesi nedeniyle Daskyleion’un “Onursal Başkanı” olarak kabul ediliyordu. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ