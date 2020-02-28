Daskyleion’un Onursal Başkanı Bakır’a veda

Prof. Dr. Bakır, Daskyleion’da 1988-2008 yıllarında gerçekleştirilen kazıların ekip başkanlığını yürüttükten sonra, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndan emekliye ayrılmış ve kazı ekibindeki görevini de Doç. Dr. Kaan İren’e bırakmıştı. Prof. Dr. Tomris Bakır, Daskyleion’da, 20 yıl süreyle kazı yapan ekibin başkanlığını yürütmesi nedeniyle Daskyleion’un “Onursal Başkanı” olarak kabul ediliyordu. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ