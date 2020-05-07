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07.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Dave Greenfield hayatını kaybetti

Punk rock’ın önemli gruplarından The Stranglers’ın klavyecisi Dave Greenfield, 71 yaşında koronavirüse bağlı yaşadığı kalp problemleri sebebiyle hayatını kaybetti.

Dave Greenfield hayatını kaybetti

Gruba 1975 yılında katılan Dave Greenfield, 1980’lerde farklı gruplarla prodüktör olarak da çalıştı. Onunla The Stranglers’da birlikte çalışan basçı Jean-Jacques Burnel, Greenfield’ın ölümünün ardından sosyal medyada klavyeciyi “bir müzik dehası” olarak tanımladı. 

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