Dave Greenfield hayatını kaybetti

Gruba 1975 yılında katılan Dave Greenfield, 1980’lerde farklı gruplarla prodüktör olarak da çalıştı. Onunla The Stranglers’da birlikte çalışan basçı Jean-Jacques Burnel, Greenfield’ın ölümünün ardından sosyal medyada klavyeciyi “bir müzik dehası” olarak tanımladı.