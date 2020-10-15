MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri David Epstein'dan "Çok Yönlü" bir kitap
ABONE OL
15.10.2020 - 10:25 |

David Epstein'dan "Çok Yönlü" bir kitap

Yayımlandığı günden bu yana çoksatar listelerinden inmeyen Çok Yönlü’de David Epstein profesyonel atletlerden Nobel Ödülü sahiplerine kadar onlarca başarılı insanın yaşamlarını inceleyerek, erken uzmanlaşmanın kural değil istisna olduğunu kanıtlıyor.

David Epstein'dan "Çok Yönlü" bir kitap

Küçük yaşta sazı eline almaktansa farklı konularla ilgilenerek yolunu geç bulanlar daha yaratıcı oluyor ve tek alanda uzmanlaşmış kişilerin göremedikleri bağlantıları daha kolay kuruyor. Kışkırtıcı ve heyecan verici bulgularla dolu Çok Yönlü, öğrenmenin en iyi yolunun sınavdan kalmak olduğunu, en doyurucu kariyerlere sık sık iş bırakanların sahip olduğunu iddia ediyor. Eskiden uzmanlaşmış insanların yaptıkları işler artık bilgisayarların eline geçerken geleceğin önderlerinin geniş düşünebilen ve farklı deneyimlere kucak açanlar olacağını gözler önüne seriyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tabletler ne zaman dağıtılacak 2020?

Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tabletler ne zaman dağıtılacak 2020?

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

İzmir'de 46 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'de 46 litre sahte içki ele geçirildi

Sıradaki Haber