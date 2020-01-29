29.01.2020 - 09:43 |
DEÄ°K'ten T.C. Kolombo Büyükelçisi ÅžekercioÄŸlu için davet
DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) , Sri Lankaâ€™ya yeni atanan T.CKolombo BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Rakibe Demet ÅžekercioÄŸlu onuruna Beta Yeni Hanâ€™da bir kahvaltÄ± daveti dÃ¼zenledi.
T.C.ÂKolombo BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yeni atanan Sn. Rakibe Demet ÅžekercioÄŸlu onurunaÂDEÄ°K TÃ¼rkiye-Sri Lanka Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ±Â veÂ Ãœyelerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla Beta YeniÂ Hanâ€™da kahvaltÄ± daveti dÃ¼zenlendi. Keyifli dakikalar eÅŸliÄŸinde geÃ§en davet sonunda Beta GÄ±da San. ve Tic. A.Åž. YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ve DEÄ°K TÃ¼rkiye- Sri Lanka Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± olan Sn. BeÅŸir UÄŸurÂ yeni atanan T.CÂ KolomboÂ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Rakibe Demet ÅžekercioÄŸluâ€™na gÃ¼nÃ¼n anÄ±sÄ±na bir hediye takdim etti.