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29.01.2020 - 09:43 |

DEÄ°K'ten T.C. Kolombo Büyükelçisi ÅžekercioÄŸlu için davet

DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) , Sri Lankaâ€™ya yeni atanan T.CKolombo BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Rakibe Demet ÅžekercioÄŸlu onuruna Beta Yeni Hanâ€™da bir kahvaltÄ± daveti dÃ¼zenledi.

DEÄ°K'ten T.C. Kolombo Büyükelçisi ÅžekercioÄŸlu için davet

T.C.ÂKolombo BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yeni atanan Sn. Rakibe Demet ÅžekercioÄŸlu onurunaÂDEÄ°K TÃ¼rkiye-Sri Lanka Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ±Â  veÂ  Ãœyelerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla Beta YeniÂ  Hanâ€™da kahvaltÄ± daveti dÃ¼zenlendi. Keyifli dakikalar eÅŸliÄŸinde geÃ§en davet sonunda Beta GÄ±da San. ve Tic. A.Åž. YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ve DEÄ°K TÃ¼rkiye- Sri Lanka Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± olan Sn. BeÅŸir UÄŸurÂ  yeni atanan T.CÂ  KolomboÂ  BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Rakibe Demet ÅžekercioÄŸluâ€™na gÃ¼nÃ¼n anÄ±sÄ±na bir hediye takdim etti.

DEÄ°Kten T.C. Kolombo BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi ÅžekercioÄŸlu iÃ§in davet

    MSB'den Ä±rkçÄ± Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapÄ±lan açÄ±klamada, 'AP'de kirli elleriyle bayraÄŸÄ±mÄ±za saldÄ±ran çaresiz, ÅŸÄ±marÄ±k çocuklara her yerde Al SancaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n asilliÄŸini ve gücünü göstermeye devam edeceÄŸiz' denildi.
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