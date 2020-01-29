T.C.ÂKolombo BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yeni atanan Sn. Rakibe Demet ÅžekercioÄŸlu onurunaÂDEÄ°K TÃ¼rkiye-Sri Lanka Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ±Â veÂ Ãœyelerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla Beta YeniÂ Hanâ€™da kahvaltÄ± daveti dÃ¼zenlendi. Keyifli dakikalar eÅŸliÄŸinde geÃ§en davet sonunda Beta GÄ±da San. ve Tic. A.Åž. YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ve DEÄ°K TÃ¼rkiye- Sri Lanka Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± olan Sn. BeÅŸir UÄŸurÂ yeni atanan T.CÂ KolomboÂ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Rakibe Demet ÅžekercioÄŸluâ€™na gÃ¼nÃ¼n anÄ±sÄ±na bir hediye takdim etti.