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07.05.2020 - 15:00 |

Demir Demirkan'dan "Deli Hayaller"

Türk rock müziğinin başarılı temsilcilerinden Demir Demirkan, "Deli Hayaller" isimli yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyor.

Demir Demirkan'dan "Deli Hayaller"

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınına karşı kabuğumuza çekildiğimiz bu dönemde, tüm insanlığa umut aşılayan Demir Demirkan'ın bu özel projesinin sözü ve müziği kendisine ait.

Küresel çapta yaşanan belirsizliklere karşı insan doğasının yine kendi içinde bulacağı gücü başarılı müziği ile dinleyiciye aktaran Demir Demirkan, Fizy ile işbirliği gerçekleştirerek hayranlarının evden çektiği görüntüler eşliğinde şarkısını kliplendirdi. 

Deli Hayaller’i COVID-19 salgını esnasında yazan başarılı sanatçı, krizden en az zararla çıkabilmek için umut ve hayallerimize hep birlikte sarılmamız gerektiğinin altını çiziyor.

Başarılı sanatçı Demir Demirkan, Deli Hayaller isimli projesi hakkında şu sözleri ifade esiyor; ‘’Hepimizin 'Deli' diye nitelendirebileceği hayalleri var. Bu hayaller kendimizden daha büyük ve gerçekleştirilemez gibi gözükse de işin gerçeği, o hayalleri kurabiliyorsak gerçekleştirebiliriz de! Single’ın kapak tasarımında da betimlendiği gibi, küçücük kayığında herhangi bir kişi yıldızlı bir gecede umuduna güvenip koca bir okyanusa açılabilir. Bu dünyayı bu inanç ve cesaretle kurduk ve aynı umutlarla yaşatmaya devam edeceğiz.’’

Demir Demirkan'ın yeni teklisi Deli Hayaller, 8 Mayıs tarihinde sadece Fizy'de, 11 Mayıs'ta da tüm dijital platformlarda yerini alacak.

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