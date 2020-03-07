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07.03.2020 - 07:00 |

Demirören Medya’dan 8 Mart Sergisi: Buradayız

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, iş hayatında kadın emeği ve gücünün görünür kılınması amacıyla hazırlanan sergi, kurum bünyesinde çalışan 80 kadının siyah beyaz portrelerinden oluşuyor...

Demirören Medya’dan 8 Mart Sergisi: Buradayız

Demirören Medya Center, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü özel bir sergiyle kutluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın emeğinin görünür kılınması için geliştirilen proje kapsamında Demirören Medya bünyesinde çalışan 80 kadının portresi ‘Buradayım’ başlıklı bir sergide toplandı. Siyah beyaz konseptte hazırlanan serginin fotoğrafları Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün tarafından çekildi. Sergide, danışma personelinden yemekhane çalışanlarına, kuaförden santral operatörüne, temizlik personelinden sağlık personeline kadar kurumun tüm birimlerinde çalışan kadınlara yer verildi. 

Demirören Medya Center, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü özel bir sergiyle kutluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın emeğinin görünür kılınması için geliştirilen proje kapsamında Demirören Medya bünyesinde çalışan 80 kadının portresi ‘Buradayım’ başlıklı bir sergide toplandı.

Siyah beyaz konseptte hazırlanan serginin fotoğrafları Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün tarafından çekildi. Sergide, danışma personelinden yemekhane çalışanlarına, kuaförden santral operatörüne, temizlik personelinden sağlık personeline kadar kurumun tüm birimlerinde çalışan kadınlara yer verildi. Sergi, Demirören Medya Center fuaye alanında yarından itibaren iki hafta süreyle ziyarete açık olacak. 


Demirören Medya’dan 8 Mart Sergisi: Buradayız


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