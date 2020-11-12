Denis-Binoche yeni iş birliği

Yönetmen, başrollerini Juliette Binoche ve Vincent Lindon’un paylaştığı bir filme imza atacak. Denis, Binoche ile “Let the Sunshine In” ve “High Life”ta da birlikte çalışmıştı. Filmin konusu ve çekim takvimi henüz belli değil. De-nis’nin bu filmin ardından “High Life”da birlikte çalıştığı Robert Pattinson’ın başrolünde yer alacağı bir filme imza atma-sı bekleniyor.