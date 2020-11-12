MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Denis-Binoche yeni iş birliği
ABONE OL
12.11.2020 - 07:00 |

Denis-Binoche yeni iş birliği

“Beau travail” ve “White Material”ın aralarında olduğu filmlerin ünlü Fransız yönetmeni Claire Denis’nin yeni projesi belli oldu.

Denis-Binoche yeni iş birliği

Yönetmen, başrollerini Juliette Binoche ve Vincent Lindon’un paylaştığı bir filme imza atacak. Denis, Binoche ile “Let the Sunshine In” ve “High Life”ta da birlikte çalışmıştı. Filmin konusu ve çekim takvimi henüz belli değil. De-nis’nin bu filmin ardından “High Life”da birlikte çalıştığı Robert Pattinson’ın başrolünde yer alacağı bir filme imza atma-sı bekleniyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Son dakika: Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika: Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Sıradaki Haber