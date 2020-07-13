Deniz Tuzcuoğlu'ndan üçüncü solo çalışma

Deniz Tuzcuoğlu’nun yeni teklisi “İzmir’de Yoksun”da, gitarları Alp Tiner çaldı, parçaya cajon ve marakas eklendi, mix ve mastering Timuçin Aksüer tarafından yapıldı. Şarkının İzmir görüntülerinden oluşan klibinin görüntü yönetmenliğini Abdullah Keleş üstlenirken, klipte Alp Tiner ve Buğu İrem Kaymakçı da yer aldı. Deniz Tuzcuoğlu’nun yeni tekli fotoğrafları Ayşe Gencosmanoğlu’na, kapak tasarımı İlkay Canaydın’a ait.

Deniz Tuzcuoğlu’nun 3. teklisi “İzmir’de Yoksun” tüm dijital platformlarda yayında!