Dickens’ın günümüzdeki karakterleri aranıyor!

Katılımcılardan beklenen yarattıkları karakterlerin Dickens romanlarındaki karakterlerden ilham almaları ve Betsey Trotwood, Byan Havisham ve Bill Sykes gibi efsanevi Dickens karakterleri kadar ilginç olmaları. 300 kelimeyle sınırlı olan tasvirler haziran ayında teslim edilebilecek. Dickens Fellowship adlı kurumun direktörü ve Dickens’ın torununun torunu Ian Dickens, Charles Dickens’ın yarışmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Dickens’ın yakından tanıdığı insanların yanı sıra uzaktan gözlem yaparak yarattığı roman karakterlerinin hemen hemen hepsinin okurla bir bağ kurduklarını beirten Ian Dickens bu karakterlerin halen geçerliliğini koruduğunu söyledi ve bu yüzden bu yarışmanın sonucunu gerçekten heyecanla beklediğini ekledi.

Katılım ücretsiz



Yarışmaya katılımın ücretsiz olduğu bildirilirken, katılanların bağış yapması teşvik ediliyor. Journalists’ Charity Direktörü Ramsay Smith bahsi geçen bağışlardan söz ederken, bu yardımların direkt gazetecilere aktarılacağının altını çizerek “Bugün dünyanın her yerinden gazeteciler koronovirüs salgını konusunda harika haberler yapıyorlar ama unutmayalım, yarı zamanlı çalışan çoğu gazeteci son derece zor zamanlardan geçiyor” dedi. Yarışmanın kazananının hikâyesine 2018 yılına kadar Daily Mail gazetesinde çizen usta karikatürist Stanley McMurtry’nin çizimleri eşlik edecek. Yanı sıra bu yılın haziran ayı boyunca Charles Dickens’n 150’inci doğum yılı kutlanacak.