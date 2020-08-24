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24.08.2020 - 07:00 |

Dinçer Erdoğan hayatını kaybetti

Mavi Çocuklar adlı grubun iki vokalinden biri olarak tanınan müzisyen Dinçer Erdoğan, dün 76 yaşında hayatını kaybetti.

Dinçer Erdoğan hayatını kaybetti

Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Erdoğan, bugün öğle namazına müteakip Karacahmet Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası, İstanbul Ümraniye’de bulunan Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi. 1944 yılında dünyaya gelen Erdoğan, 1967 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlendiği Altın Mikrofon yarışmasında, Cem Karaca’nın yer aldığı Apaşlar Grubu’nu geride bırakarak Mavi Çocuklar Grubu’nun “Develi Daylar” şarkısıyla birinci olmuştu. Müzisyen, 1990 yılında yayınlanan “Anılarla Fecri Ebcioğlu” adlı albümle sözleri Ebcioğlu’na ait şarkıları seslendirmişti.

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