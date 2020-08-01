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01.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Dizi ve kısa filmlere destek başvuruları

3-10 Ekim tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 5-7 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak Antalya Film Forum’da bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu başvuruları açıldı.

Dizi ve kısa filmlere destek başvuruları

Son başvuru tarihi 20 Ağustos Perşembe olan platformda Antalya Film Forum Seçici Kurulu tarafından seçilecek bir projeye teaser/proje pilotu yapımında kullanılmak üzere 30 bin TL tutarında para ödülü verilecek. Antalya Film Forum, salgın önlemleri nedeniyle bu yıl çevrimiçi düzenlenecek. Ödüller 7 Ekim’de gerçekleştirilecek kapanış töreninde açıklanacak.

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