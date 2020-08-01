Dizi ve kısa filmlere destek başvuruları

Son başvuru tarihi 20 Ağustos Perşembe olan platformda Antalya Film Forum Seçici Kurulu tarafından seçilecek bir projeye teaser/proje pilotu yapımında kullanılmak üzere 30 bin TL tutarında para ödülü verilecek. Antalya Film Forum, salgın önlemleri nedeniyle bu yıl çevrimiçi düzenlenecek. Ödüller 7 Ekim’de gerçekleştirilecek kapanış töreninde açıklanacak.



