01.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Dizi ve kısa filmlere destek başvuruları
3-10 Ekim tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 5-7 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak Antalya Film Forum’da bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu başvuruları açıldı.
Son başvuru tarihi 20 Ağustos Perşembe olan platformda Antalya Film Forum Seçici Kurulu tarafından seçilecek bir projeye teaser/proje pilotu yapımında kullanılmak üzere 30 bin TL tutarında para ödülü verilecek. Antalya Film Forum, salgın önlemleri nedeniyle bu yıl çevrimiçi düzenlenecek. Ödüller 7 Ekim’de gerçekleştirilecek kapanış töreninde açıklanacak.