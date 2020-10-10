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10.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Doğançay eserleri Londra’da kalıcı

Londra’daki Tate Modern’de önceki günlerde “Materials and Objects” isimli karma sergi sanatseverlerle buluştu.

Doğançay eserleri Londra’da kalıcı

Aralarında Amerikalı fotoğraf sanatçısı Irving Penn ve İngiliz sanatçı Tacita Dean’in de bulunduğu uluslarası pek çok sanatçının eserlerinden oluşan sergide, 2013 yılında hayatını kaybeden ressam ve fotoğraf sanatçısı Burhan Doğançay’ın da üç eseri yer alıyor. Sanatçıların tüketim toplumunun attığı ürünleri yeniden kullanarak sanat eserine çevirdikleri 13 bölümden oluşan serginin “Collage” bölümünde Doğançay’ın “Yankees and Beatles” (1964), “Happy New Year” (1972) ve “Hum”(1973) adlı kolajlarının küçültülmüş formatları bulunuyor. Doğançay’ın eserlerinin yer aldığı bu bölüm, müzede kalıcı olarak sergilenecek.

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