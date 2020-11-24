Doğayı anlama çabasına dair

Aslı Işıksal’ın “Sıkıştır ve Duraklat” başlıklı sergisi Krank Art Gallery’de ziyaretçi karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz cumartesi günü açılan sergi, tüm dünyanın aynı anda deneyimlediği bir sürecin yarattığı etkiyi zaman ve eylemlilik kavramları üzerinden ele alıyor.

Işıksal, zihinsel ve fiziksel olarak içeriye çekilmek durumunda kaldığımız ve belirsizliğin hakim olduğu bu zaman dilimini durup, gözlemlemek için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

“Sıkıştır ve Duraklat” adlı sergisinde sanatçı; insan eylemliliğinin, her koşulda merkezde olmasına daha fazla direnemeyen doğanın, hareket alanımızı kısıtlaması ile bir tür sıkışma duygusu yarattığına dikatimizi çekmek istiyor. Zorunlu olarak eylemsizlik haline geçtiğimiz şu günlerde, hareketin ve nesnenin olmadığı bir koşulda zamanda asılı kalmış varlıklara dönüşümümüzü mercek altına alıyor.

Rüyaların dili gibi

Sanatçı, serginin merkezinde yer alan üç boyutlu baskı üzeri plastik kaplama tekniği ile yapılan gerçek boyutlu insan figürü, Goya’nın “Aklın uykusu canavarlar doğurur” adlı gravüründen yola çıkarak gerçekleştirdiğini söylüyor. Goya’nın bu gravüründe, uyuyan figürün arkasında uçuşan şeytani yaratıklar resmediliyor. Akıl devre dışı kaldığında veya uyku hâlindeyken bu yaratıklar felâketlerin habercisi olarak kabul ediliyor. Aslı Işıksal’ın, insanı tedirgin eden birebir boyutlardaki uyuyan figürü, plastikten söze doğru akan, karanlığın boşluğunda yer aralayan rüyaların dili gibi çıkıyor sanatseverlerin karşısına.

Sanatçının, kâğıt üzerine mürekkeple yaptığı yangın diptiğine, bu yangına aldırış etmeden uyumaya devam eden, kendi iradesinden çıkan sessizliği ile üç boyutlu baskı figürler eşlik ediyor. Kâğıt üzerine çivi bant ve iple oluşturduğu bir diğer enstalasyonu ile sanatçı, insanın eylemsizliği ile zamanda asılı kalma halini betimlerken, insanın dünyaya çakılı olma gerçeğini minimalist bir üslupla dile getiriyor.

İçeriden küçük ekranlar aracılığıyla doğayı anlamaya çalışma deneyimimizden yola çıkarak oluşturulan “Sıkıştır ve Duraklat” sergisi, sadece bu iki durumun yarattığı atmosfer ile değil, aynı zamanda yavaş yavaş çözülme hali ile de ilgileniyor. Sergi 9 Ocak tarihine dek görülebilecek.