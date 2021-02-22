22.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Doğrusöz ve Tan’dan Salt’ta sohbet
Sanatçı Barış Doğrusöz’ün, ilk kez Salt’ın Ardışık kapsamında sunulan ve “Suriye Çölü’nün Pompeisi” olarak bilinen Dura-Europos antik kentinin tarihini harabe estetiği, temsiliyet ve sömürgeci söylemin anlatı inşası temelinde inceleyen Güç Odağı sunumu SALT Galata’da devam ediyor.
Sunuma eşlik eden ilk programda, sosyolog ve sanat tarihçisi Pelin Tan ile Doğrusöz, “jeontoloji” ve “jeontoiktidar” kavramlarından yola çıkarak istihraca dayalı sömürgeci yapıların yarattığı şiddet peyzajı hakkında yarın saat 19.00’da söyleşecek. “Sınır hatlarındaki tekno-politik istihraç sürecinin sessiz tanıkları olan arkeolojik eserler ve harabelerin tekrarlayan ve kesintiye uğramış geçmişini görsel olarak nasıl inşa ederiz?” sorusu, sanatçının pratiği üzerinden tartışmaya açılacak. SALT Online YouTube kanalında yayınlanacak programın dili Türkçe.