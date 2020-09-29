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29.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Dorsay’dan yakın dönem Türk sineması

Usta sinema yazarı Atilla Dorsay’ın yeni kitabı “Dünyaya Açılan Sinemamız ve Yeni bir Kuşak”, Remzi Kitabevi etiketiyle okurla buluştu.

Dorsay’dan yakın dönem Türk sineması

Dorsay, kitabında 2010 ile 2020 yılları arasında Türk sinemasını merkeze alıyor. Kapağında Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye kazanan filmi “Kış Uykusu”ndan bir kare yer alan kitapta Dorsay, Türk sinemasının son 10 yıldaki serüvenine 180 film eleştirisinin yanı sıra, dönemin en önemli olaylarına değişik bakışlar ve yorumlar getiriyor.

 

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