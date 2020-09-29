Dorsay’dan yakın dönem Türk sineması

Dorsay, kitabında 2010 ile 2020 yılları arasında Türk sinemasını merkeze alıyor. Kapağında Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye kazanan filmi “Kış Uykusu”ndan bir kare yer alan kitapta Dorsay, Türk sinemasının son 10 yıldaki serüvenine 180 film eleştirisinin yanı sıra, dönemin en önemli olaylarına değişik bakışlar ve yorumlar getiriyor.