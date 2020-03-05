Dostluk için çaba sarf eden bir koro

Türkiye ile Yunanistan’ın mübadilleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi için faaliyetler yapan Lozan Mübadilleri Vakfı’nın korosu, suyun iki yakasında barışı ve kardeşliği yaşatan repertuvarlarıyla izleyicinin karşısına çıkıyor. Farklı meslek grubuna mensup koroistler 2005’ten bu yana, göçün hüzünlü çocukları ve torunları olarak, gönüllü olarak LMV Korosu’nu oluşturuyor. Balkan ezgilerinden Rumeli türkülerine uzanan geniş bir repertuvara sahip LMV Korosu’nun ilk albümü “Hasretin İki Yakası” Kalan Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Albümü LMV Korosu Şefi Garip Mansuroğlu’yla konuştuk.



Amatörler seslendiriyor

Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti arasında imzalanan “Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi” uyarınca Yunanistan’daki yerleşim yerlerinden Türkiye’ye göç ettirilen mübadiller, onların çocukları ve torunları tarafından 2001 yılında Lozan Mübadilleri Vakfı kuruldu.



Mübadillerin kültürel değerlerine sahip çıkma ve yaşatma yolunda bir adım olarak da Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu kuruldu. Koromuzun repertuvarı uzun yıllardır iki ülkede, iki farklı dilde söylenen aynı melodiler, Rumeli türküleri ve mübadillerin beraberinde getirdiği müzikler farklı meslek dallarında çalışan tamamen amatör korist ve solistler tarafından seslendiriliyor.



Albümünüzün ismi “Hasretin İki Yakası”...



“Hasretin İki Yakası” vakfımızın yıllardır üzerinde çalıştığı, birçok yayın yaptığı ve sergiler hazırladığı bir başlık. Biz iki ülke arasında yapılan mübadale sonucunda insanların getirip götürdüğü şarkıları seslendirdik. İki ülke de aynı ezgilerle doğuyor, aynı ezgilerle eğleniyor, evleniyor ve hayata veda ediyor. Değişen tek şey şarkıların dilleri. Biz de bu albümle doğup büyüdükleri topraklara hasret kalan insanların duygularına bir nebze derman olmak istedik.



Albümün hazırlık süreci nasıl geçti?



2018 yılına kadar 70 konser vermiştik ve konserlerimizde insanlar CD’mizi sormaya başladı. Biz de Kalan Müzik’in kapısını çaldık ve albüm çalışmalarımıza başladık. Zorlu bir sürecin bizi beklediğinden bihaberdik. Kayıtlarımız bir buçuk yıl sürdü. Her enstrümanımızı tek tek kaydettik.



Bizim gibi dostluk için çaba sarf eden Zülfü Livanelli’nin de albümüze destek vermesini diledik. Kendisine ulaştığımızda da mübadele için yazdığı “Memleket Kokulu Yarim” şarkısını albümümüze almamızı önerdi. Bütün süreçlerin ardından 980 kişilik bir salonda 1200’ü aşkın kişinin katıldığı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda lansman konserimizi verip albümümüzü tanıttık.





Atina ve Rodos’ta konser verecekler

Yunanistan’da da konser verecek misiniz?



Önümüzdeki yaz Atina ve Rodos’ta konserlerimiz olacak. Ancak henüz bir netlik kazanmadı. Ayrıca Yunanistan’da bir televizyon programına katılım için de görüşme halindeyiz.