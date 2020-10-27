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27.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Dostluk zinciri’ Haliç’te

Fransız sanatçı Saype’in geçen yıl haziran ayında başlattığı “Beyond Walls” projesi kapsamında yaptığı eseri, İstanbul’daki Haliç metro köprüsünün altından geçiyor.

‘Dostluk zinciri’ Haliç’te

Saype, bu proje kapsamında insanlığı ve eşitliği teşvik etmek amacıyla farklı şehirlerde sprey boyayla tokalaşan iki eli çimenlerin üzerine resmediyor. Sanatçının ‘dostluk zinciri’ daha önce Paris, Andorra, Cenevre, Berlin, Ouagadougou, Yamoussoukro ve Torino’dan geçmişti.

İstanbul’da 3 fresko

“Jeopolitik açıdan İstanbul’un önemi tartışılamaz” diyen sanatçı eseri hakkında şu bilgileri verdi: “Birçok kültürün ve insanın buluştuğu noktada yer alan çalışmam 3 freskodan oluşuyor. Bunlardan biri Beykoz’da Anadolu Yakası’nı temsilen. Biri, Boğaziçi Üniversitesi’nde. Biri de Haliç’te Unkapanı Köprüsü’nün altında, denizde yüzen ve iki karayı da birbirine bağlayan sembolik bir çalışma.”

 

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