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18.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Dresden soygununda 3 şüpheli yakalandı

Alman polisi, geçen yıl Dresden’deki devlet müzesi Grünes Gewölbe’de gerçekleşen mücevher soygununa karıştığı tespit edilen üç şüpheliyi önceki gün tutukladı.

Dresden soygununda 3 şüpheli yakalandı

France 24’te yer alan habere göre yetkililer, soygunla ilgili soruşturma kapsamında Berlin’de 18 adrese baskın düzenledi. Yetkililer, tutuklanan üç şüphelinin ismini vermedi ancak Alman vatandaşı olduklarını belirtti. Polis ve savcılar yaptıkları açıklamada “Bugün alınan tedbirler, çalınan sanat hazineleri ve veri depolama aleti, kıyafet ve aletler gibi olası kanıtların aranmasına odaklanıyor” dedi.

Geçen yılın kasım ayında soyguncular, Dresden Kraliyet Sarayı’ndaki Grünes Gewolbe müzesine girerek 18’inci yüzyıla ait mücevherleri çalmışlardı.             

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