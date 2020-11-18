Dresden soygununda 3 şüpheli yakalandı

France 24’te yer alan habere göre yetkililer, soygunla ilgili soruşturma kapsamında Berlin’de 18 adrese baskın düzenledi. Yetkililer, tutuklanan üç şüphelinin ismini vermedi ancak Alman vatandaşı olduklarını belirtti. Polis ve savcılar yaptıkları açıklamada “Bugün alınan tedbirler, çalınan sanat hazineleri ve veri depolama aleti, kıyafet ve aletler gibi olası kanıtların aranmasına odaklanıyor” dedi.

Geçen yılın kasım ayında soyguncular, Dresden Kraliyet Sarayı’ndaki Grünes Gewolbe müzesine girerek 18’inci yüzyıla ait mücevherleri çalmışlardı.