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18.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 5 yeni varlık

Türkiye’nin beş kültür varlığı daha UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklendi ve böylece Türkiye’nin, 2019 yılında 78 olan kültür varlığı sayısı 83’e yükseldi.

‘Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 5 yeni varlık

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO’ya sunulan ve dünya mirası olmanın ilk adımı olan geçici listeye 16 Nisan’da kaydedilen Beypazarı Tarihi Kenti (Ankara), İzmir Tarihi Liman Kenti, Karatepe-Arslantaş Arkeolojik Alanı (Osmaniye), Koramaz Vadisi (Kayseri) ile Zerzevan Kalesi ile Mithraeum (Diyarbakır) Türkiye’nin listedeki yeni kültür varlıkları oldu.

Dünya Miras Listesi’ne aday kültür varlığı sayısını 83’e ulaştıran Türkiye’nin daha önce “Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri” dosya adıyla geçici listeye kayıtlı varlıkları arasına ayrıca İzmir Çeşme ve Aydın Güvercinada Kaleleri de ilave edildi. 

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